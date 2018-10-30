İlk sondaj bugün

Geçtiğimiz Mayıs'ta Akdeniz'e uğurlanan Fatih gemisi, ilk sondajını bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla 'Alanya-1' kuyusunda yapacak. Gemide 200'den fazla uzman görev alacak. Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arayacak. 229 metre uzunluğundaki gemi, 12 bin 200 metre derinliğe ulaşabiliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.