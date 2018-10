Herkese tazminat

tazminatı reformu'na girdi. 2019'da sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacak. Yeni sistem le her çalışan kıdem tazminatı alacak. 1 gün çalışanın da istifa edenin de tazminat hakkı olacak. Programda, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı kaydedildi. Yeni sistemin şöyle işlemesi bekleniyor: 3 Her işçi adına bir hesap açılacak, işveren her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatıracak. 33 Sistem şeffaf olacak. Çalışan birikimini takip edebilecek. 33 Biriken para belli bir süre çekilemeyecek. Bazı hallerde erken çekme olacak. 3 Her yıla brüt 30 gün tazminat sistemi sürecek.