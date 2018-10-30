  • Ekonomi
  • 30.10.2018 09:55
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 09:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: 5 'a kadar başvurun

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvurular 5 'ta sona eriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Turizm yatırımcılarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaları için 5 Aralık'a kadar başvurularını yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum açıkladı: 5 Aralıka kadar başvurun

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvurular 5 'ta sona eriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Turizm yatırımcılarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaları için 5 Aralık'a kadar başvurularını yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları kaydetti:

*Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildi"

*Bu düzenleme, sektörün ihtiyaç duyduğu yenileme yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve turizm yatırımlarının kredibilitesinin artırılması, sektörde yeni açılımların yapılabilmesi yönünden büyük önem taşıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: 5 Aralık'a kadar başvurun
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar