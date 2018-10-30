  • Ekonomi
  • 30.10.2018 10:35
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 10:35

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Geçtiğimiz gün yayınlanan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, 'nın kayıt dışılık ile mücadelesinin artırılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi gibi konuları da içeriyor. SGK, prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıyı mesajla uyaracak.

2019 yılı programından "kayıt dışılık" seferberliği çıktı. Programa göre, ücreti eksik bildirilen kalifiye mesleklerdeki kişiler belirlenecek. Kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerini kolayca anlayabilmeleri için, mevzuat sadeleştirilecek. Ayrıca artık prime esas kazancı belirli seviyenin üzerinde azalan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMS yoluyla bilgilendirecek.

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