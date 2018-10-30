  • Ekonomi
  • 30.10.2018 09:54
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 09:57

bugün: 30 Ekim Çeyrek altın ve

bugün ne kadar? Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından altının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyor. Cuma günü kapanışta altını gramı günü yüzde 0,09 azalışla 223,30 liradan tamamlamıştı. Güncel oldu? Çeyrek altın, ne kadar? İşte 30 Ekim altın fiyatları

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Altın, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında gerilimin artacağı kaygılarının tekrar güç kazanması ve doların güçlü seyri karşısında değer yitirdi. Altın spot piyasada dün yüzde 0.3 değer yitirdikten sonra bugün de yüzde 0.1 gerileyerek ons başına 1,227.92 dolarda bulunuyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ekim çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

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