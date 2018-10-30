Altın, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında gerilimin artacağı kaygılarının tekrar güç kazanması ve doların güçlü seyri karşısında değer yitirdi. Altın spot piyasada dün yüzde 0.3 değer yitirdikten sonra bugün de yüzde 0.1 gerileyerek ons başına 1,227.92 dolarda bulunuyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ekim çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...