  • Ekonomi
  • 30.10.2018 08:33
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 08:33

Ev kadınlarına 10 bin liralık destek müjdesi! İşte şartlar

Müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletmecisi durumunda bulunan Anadolu Kültürel Girişimcilik () tarafından düzenlenecek yarışma ile Türkiye genelinde 5 kadına 10 bin liralık müjde verildi. Buna göre yarışmacıların kültürel motiflerle bezeli olarak tasarladıkları ürünler satışa sunulacak ve eserin sahibi kadınlara alım garantisi verilecek.

Ev kadınlarına 10 bin liralık destek müjdesi!

Buna göre; kültürel motiflerle bezeli ürün tasarlayıp üreten yarışmacılar arasından seçilen 5 kadına, 10 bin liralık alım garantisi verilecek.

MİLLİ GELİRE KATKI
Posta'nın haberine göre yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından kadınların katılabileceğini belirten AKG İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) işbirliğiyle düzenlediğimiz yarışmaya ev kadınları da başvurabilecek. Kadının iş hayatına girmesi, milli gelire destek demek. Bu nedenle yarışmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

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