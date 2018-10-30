Ev kadınlarına 10 bin liralık destek müjdesi! İşte şartlar

Buna göre; kültürel motiflerle bezeli ürün tasarlayıp üreten yarışmacılar arasından seçilen 5 kadına, 10 bin liralık alım garantisi verilecek.
MİLLİ GELİRE KATKI
Posta'nın haberine göre yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından kadınların katılabileceğini belirten AKG İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) işbirliğiyle düzenlediğimiz yarışmaya ev kadınları da başvurabilecek. Kadının iş hayatına girmesi, milli gelire destek demek. Bu nedenle yarışmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.
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