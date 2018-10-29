Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.491,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 223,30 liradan işlem gördü. Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Ekim güncel altın fiyatları...