  • Ekonomi
  • 29.10.2018 10:43
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 10:48

bugün ne kadar? 29 Ekim , !

bugün ne kadar? Cuma günü altının gram fiyatı günü yüzde 0,09 azalışla 223,30 liradan tamamlarken, çeyrek altın ise 364 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat cuma günü saat 18.15 itibarıyla 1.242,39 dolardan işlem görüyor. Bugün oldu? , ne kadar? İşte 29 Ekim ...

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.491,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 223,30 liradan işlem gördü. Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Ekim güncel altın fiyatları...

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