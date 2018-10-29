  • Ekonomi
  • 29.10.2018 11:16
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 11:20

Bugün 'de gelişme var mı? son dakika gelişmeler...

'de bugün gelişme var mı? ile ilgili geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Öte yandan, İYİ Parti'nin EYT'ye ilişkin araştırma önergesi TBMM gündemine alımıştı. Peki, EYT'de son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Uzun zamandır gündemde olan EYT konusu ile ilgili müjdeli haber bekleyen vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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