Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Uzun zamandır gündemde olan EYT konusu ile ilgili müjdeli haber bekleyen vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaşanan son gelişmeler...