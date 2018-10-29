  • Ekonomi
  • 29.10.2018 08:39
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 08:40

Bakan 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Bakan Berat Albayraktan 29 Ekim mesajı

Bakan Albayrak yayınladığı mesajda "bağımsızlık" vurgusu yaptı ve "Türk milletinin bağımsızlığının ve esaret kabul etmeyen milli şuurunun en büyük mührü olan Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran, mukaddesatımızı emin kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum." sözlerine yer verdi.

İŞTE ALBAYRAK'IN YAYINLADIĞI O MESAJ


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