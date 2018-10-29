Bakan Albayrak yayınladığı mesajda "bağımsızlık" vurgusu yaptı ve "Türk milletinin bağımsızlığının ve esaret kabul etmeyen milli şuurunun en büyük mührü olan Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran, mukaddesatımızı emin kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum." sözlerine yer verdi.

İŞTE ALBAYRAK'IN YAYINLADIĞI O MESAJ