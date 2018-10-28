Fındık üreticisinin fiyat sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla, Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren Levant fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun fındığının kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacak. Kayıtlı fındık alımlarında ödenen 2 lira destekle de fındığın fiyatı 16.5 liraya çıkacak. Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan memnun olduklarını belirten fındık üreticileri Başkan Erdoğan'a çok teşekkür ettiklerini söyledi. Üreticiler, "Başkanımızın açıkladığı fiyatla, her yıl zarar ettiğimiz fındıktan, artık zarar etmeyeceğiz. Devletimiz üreticiyi mağdur olmaktan kurtardı. Devletimiz fındığa sahip çıktı, üreticiler de rahatladı" dediler.
Özgür ÖZDEMİR
Özgür ÖZDEMİR
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