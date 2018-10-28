Emekliye zamlı maaş

Ocak ayı yaklaştıkça hem emekliler hem de memurlar için enflasyon hesapları da artıyor. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında son 6 aylık enflasyon değişimi kadar zam alırken memur ve memur emeklileri de yüzde 4'lük zammın üstüne enflasyon farkını maaşlarında görecek. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı fark olarak yatırılacak.
Ekonomi programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 10.65, memur emeklilerinin de yüzde 7.15 enflasyon farkı + yüzde 4 artış ile yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 13.78 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13.78, memur emeklileri ise yüzde 4'lük zamlarıyla birlikte toplam 14.28 zam alacak.
İKİ FARKLI HESAP
Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. Yüzde 13.78'lik artış ise SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarını 140,75 ile 674,14 lira arasında yükseltecek.
EK ÖDEME DE ARTIYOR
Tüm emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Oran, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı da değişecek.
Ekonomi programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 10.65, memur emeklilerinin de yüzde 7.15 enflasyon farkı + yüzde 4 artış ile yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 13.78 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13.78, memur emeklileri ise yüzde 4'lük zamlarıyla birlikte toplam 14.28 zam alacak.
İKİ FARKLI HESAP
Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. Yüzde 13.78'lik artış ise SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarını 140,75 ile 674,14 lira arasında yükseltecek.
EK ÖDEME DE ARTIYOR
Tüm emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Oran, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı da değişecek.
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