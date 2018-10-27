OYAK, Uzak Doğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company'e (TCC), tamamına sahip olduğu OYAK Çimento AŞ hisselerinin yüzde 40'ını 640 milyon dolara sattı. İki şirket, yapılan işbirliğiyle bölge ve dünyada yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.
GÜVENİN GÖSTERGESİ
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK ve TCC arasında tesis edilen işbirliğinin, yurt dışı piyasalarca Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye çimento tarihinde bir ilke imza attık ve 2018'in en büyük yabancı yatırımını ülkemize çektik. OYAK bir dünya markası olma yolunda atılımlarını sürdürecek. Ülkemizin geleceğine ve ekonomimize güveniyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. TCC Başkanı Nelson Şeng de Türkiye gibi stratejik önemli bir ülkede OYAK gibi güçlü bir kurumla işbirliği yapmayı büyük bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.
OYAK, PORTEKİZ DEVİNİ ALDI
OYAK, Avrupa'nın en büyük çimento markalarından Cimpor'un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldı. İlk fabrikası 1984 yılında kurulan Portekiz pazar lideri Cimpor, yaklaşık 6.5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip. Cimpor'un 3 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde'de torbalama tesisi ve deniz terminali bulunuyor.
GÜVENİN GÖSTERGESİ
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK ve TCC arasında tesis edilen işbirliğinin, yurt dışı piyasalarca Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye çimento tarihinde bir ilke imza attık ve 2018'in en büyük yabancı yatırımını ülkemize çektik. OYAK bir dünya markası olma yolunda atılımlarını sürdürecek. Ülkemizin geleceğine ve ekonomimize güveniyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. TCC Başkanı Nelson Şeng de Türkiye gibi stratejik önemli bir ülkede OYAK gibi güçlü bir kurumla işbirliği yapmayı büyük bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.
OYAK, PORTEKİZ DEVİNİ ALDI
OYAK, Avrupa'nın en büyük çimento markalarından Cimpor'un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldı. İlk fabrikası 1984 yılında kurulan Portekiz pazar lideri Cimpor, yaklaşık 6.5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip. Cimpor'un 3 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde'de torbalama tesisi ve deniz terminali bulunuyor.
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