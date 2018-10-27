İmar Barışı 1 yıl uzatılacak

Türkiye genelindeki 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen ve İmar Barışı olarak bilinen 'Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular tam gaz devam ediyor. Önceki gün Dijital Şehircilik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, barış sürecini uzatabileceklerinin sinyalini verdi.

Vatandaşın uygulamaya yoğun bir ilgi gösterdiğine işaret eden Bakan Kurum, "Talep hâlâ devam ediyor. 31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz, yoğun talep var, bakacağız. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor" demişti. Edinilen bilgiye göre, İmar Barışı'nda başvuru ve ödeme süreci vatandaştan gelen yoğun talep üzerine 1 yıl uzatılacak. Kararın önümüzdeki hafta Resmî Gazete'de duyurulması bekleniyor.

8 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Bugüne kadar 7 milyon 920 bin kişinin başvurduğu İmar Barışı'nda toplam 5 milyar lira ödeme yapıldı. 8 Haziran'da başlayan başvurular 7 milyon 920 bini buldu. İmar Barışı kapsamında devletin kasasına 5 ayda 5 milyar lira girdi. Elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak ve şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

* E-Devlet şifresi

* Geçerli bir cep telefonu numarası

* Geçerli bir e-posta adresi

* Beyan edilecek yapının adresi

* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

* Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (Metrekare)

* Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı

* Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (İlgili belediyeden alınabilecek)

* Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)

* Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf





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