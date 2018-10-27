  • Ekonomi
  • 27.10.2018 08:07
  • Son Güncelleme: 27.10.2018 - 08:07

güne nasıl başladı? Dolar ne kadar, kaç TL? ne kadar? 27 Ekim 2018 Cumartesi

fiyatı ve fiyatındaki son gelişmeler merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından piyasalar yakından takip ediliyor. PPK toplantısında çıkan sonuç sonrası dolar ve eurodaki gelişmeler izleniyor. Vatandaşlar dolar ne kadar? euro ne kadar? dolar yükselecek mi? euro yükselecek mi? gibi sorularına yanıt arıyor. İşte dolar ve eurodaki son durum...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz günlerde son dönemin en düşük seviyesine gerileyerek 5,52'yi gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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