Fındık üretcilerinin merakla beklediği açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. "Fındık kilogram fiyatı kaç lira olacak, fındık fiyatları açıklandı mı?" sorularının cevabını bekleyen üreticiler, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla rahatladı.

Buna göre TMO, 1 Kasım'dan itibaren 1. kalite levant fındığın kilosunu 14, Giresun fındığının kilosunu da 14.5 liradan alacak. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira destek verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor. Ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte 2-3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatı var.

Fındık üreticilerini desteklemeye de önem verdik. İktidarlarımız döneminde, bu malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil, vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceğine bakarak değerlendirme yapmamız lazım.

Fındık üreticilerimize bugüne kadar 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Fındık üreticisi de dahil, milletvekillerimiz de dahil, muhalefet de dahil kimse bunun farkında değil. Ben aklı selim ile hareket ettiğine inandığım milletime sesleniyorum. Geçtiğimiz Fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine müdahale alımına gittik. 10 ila 10,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla birlikte kalite iyi gözüküyor.

Fındık fiyatlarının düşmeye başlamasıyla Toprak Mahsulleri Ofisini devreye sokalım dedik. TMO ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren fındığın kilosunu 14 kiradan, Giresun fındığının kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. TMO'nun stoklarından da 10 bin fındığı teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e vererek bu kurumu da desteklemiş oluyoruz.