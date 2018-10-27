  • Ekonomi
  • 27.10.2018 09:26
  • Son Güncelleme: 27.10.2018 - 09:27

ve arasında 10 milyar liralık dev iş birliği anlaşması imzalandı

ve arasında imzalanan anlaşmaya göre mevcut kombine çevrim santralları verimliliği yüksek modellerle yenilenecek. Toplam büyüklüğünün 1,5 milyar euroya (10 milyar TL) ulaşması beklenen proje ile 'deki yıllık toplam doğal gaz tüketiminin yüzde 2 oranında azalması bekleniyor.

Siemens ve Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), düşük verimliliğe sahip ve ekonomik ömrünü tamamlayan kombine çevrim santrallerinin, enerji verimliliği yüksek modellerle yenilenmesi konusunda işbirliğine gitti.

Siemens tarafından yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis ve TEMSAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Toprak, iyi niyet anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Ambarlı Santrali başta olmak üzere verimsiz kombine çevrim santrallerinin yüksek enerji verimliliğine sahip olacak şekilde yenilenmesi amaçlanıyor. Anlaşma kapsamında, yerlileştirme konusunda stratejik işbirliği ve finansman temini de bulunuyor.

Yatırım sonucunda enerji verimliliği yüzde 45'ten yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Bu sayede santraller, 5 ile 7 yıllık bir periyotta yatırım maliyetlerinin geri dönüşünü sağlayacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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