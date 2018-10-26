  • Spor
  • 26.10.2018 19:21
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 19:21

26 yaşında Avrupa devine başkan oldu!

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'ın yeni başkanı, 26 yaşındaki Çinli oldu.

26 yaşında Avrupa devine başkan oldu!

Kulübün net sitesinde yer alan videoda duygularını dile getiren , "Gözlerimi kapadığımda, köklü tarihe sahip bir kent görüyorum ve burada daha nice tarihler yazılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.

2016 yılında Inter'in hisselerinin büyük kısmını satın alan Çin merkezli şirket Suning Holding'in sahibi Jindong Zhang'ın oğlu Steven, son iki yıldır kulübün yönetim kurulunda görev alıyordu.

Henüz 26 yaşındaki Steven Zhang, Inter tarihinin 21. başkanı oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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