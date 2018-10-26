İŞKUR personel ilanları her gün binlerce işsize umut olmaya devam ediyor. Bugüne kadar İŞKUR iş ilanları sayesinde 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin işsiz iş sahibi olurken, 2018 başından bu yana ise 1 milyona yakın kişi istihdam edildi. Binlerce işsiz her gün İŞKUR ilanlarını kontrol ederken, verilen teşvikler sayesinde işverenler de İŞKUR ile iş birliği içerisinde çalışıyor. Peki ama İŞKUR ilanlarına nereden bakılır? İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR memur alım şartları nelerdir? İŞKUR KPSS şartsız memur alım ilanlarına nereden bakılır? İşte İŞKUR ilanları ile ilgili detaylar...

İŞKUR'A GİRİŞ NASIL YAPILIR? İŞKUR ÜYELİK VE GİRİŞ SİSTEMİ...​

İŞKUR sistemine giriş işlemini gerçekleştirebilmek için ilk etapta resmi internet adresi olan (www.iskur.gov.tr) tıklayınız. Karşınıza çıkan sayfanın sağ üst tarafında yer alan ''İnternet Şubesi'' sekmesine tıklayınız. Ardından açılmakta olan sayfada şayet işverenseniz işveren bölümündeki girişe, iş arayansanız iş arayan bölümündeki girişe tıklamanız gereklidir.

Birinci kısım olan; İş Arayan şeklinde giriş işleminde bulunabilmek için TC Kimlik Numaranız ve Şifrenizi girmeniz gerekmektedir. İş Arayan şeklinde kayıt olmak istiyorsanız, şayet önceden üye olmadıysanız giriş sayfasındaki TC kimlik Numaranızı girmenizi isteyen bölümü altında Yeni Üye yazısına tıklamanız yeterlidir.

Akabinde karşınıza çıkacak sayfada üyelik sözleşmesinin tamamını okumanızın sonrasında üyelik sözleşmesinin hemen altında mevcut olan "onaylıyorum" sekmesine tıklayarak üyelik işlemine devam edin. Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmenizin ardından ileri butonuna tıklayarak işleme devam edin. İşlem bittiğinde giriş sayfasında tekrardan geri dönün ve TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek giriş işlemini tamamlayın.

İşveren şeklinde giriş işleminde bulunabilmek için de işveren bölümündeki giriş yazısına tıklayınız. Açılmış olan sayfada bütün bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girerek sisteme girişi gerçekleştirebilirsiniz. Şayet önceden üyelikte bulunmadıysanız giriş yazısına tıklamak yerine ''üye ol'' yazısına tıklamanız yeterlidir. Üye ol sekmesine tıklamanızın akabinde sizi karşılayan sayfada "okudum, kabul ediyorum" ibaresini işaretleyip ileri butonuna tıklamanız lazım gelmektedir. Karşınıza çıkan sayfada sizden istenen bütün bilgileri harfiyen doldurarak ileri butonuna tıklamanız ve işlemi devam ettirmeniz yeterlidir. İşlem bittiğinde ise giriş sayfasına yeniden dönerek TC Kimlik numaranız ile giriş işlemini gerçekleştirebilirsiniz.