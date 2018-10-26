Başkan Erdoğan'ın fındık müjdesi üreticiyi rahatlattı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan açıklanan fiyatları değerlendirerek üreticinin bir nebze olsun rahatladığını söyledi. 1 Kasım itibari ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımına başlamasıyla taban fiyatın oluşacağını kaydeden Karan, "TMO'nun 14,50' TL'den Giresun kalite, levant kaliteyi ise 14 liradan fiyat açıklamasını olumlu buluyoruz. Sektörde oluşan tekelden dolayı fiyatlar isketemiz seviyelere bir türlü çıkmıyordu en azından bir taban fiyat açıklanmış olması üreticiyi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.

Üreticinin elinde ki fındığın yüzde 70 seviyelerde durduğunu vurgulayan Karan, fındığın artık daha iyi bir şekilde yol alacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Nurittin Karan, "Bundan sonra ki süreçte en azından devletin üreticinin yanında olduğunu ve bundan sonrada olmaya devam edeceğini anlamına geliyor bu. Bir şekilde fındığını satan üreticilerimiz var ama neticede yüzde 70 seviyesindeki fındık duruyor bundan sonra inşallah iyi olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİSKOBİRLİK'e 10 bin ton fındık verilmesini olumlu karşılıyoruz" diyen Karan, "Kurumunda bundan sonraki süreçte daha iyi daha akıllı hareket ederek süreci iyi yöneteceğini düşünüyorum. Elleri rahatlamış olarak piyasaya daha iyi müdahale etmiş olacak" diye konuştu.