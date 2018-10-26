  • Ekonomi
  • 26.10.2018
  • Son Güncelleme: 25.10.2018 - 23:21
  • Gazete

5G’ye hazırız

5G’ye hazırız
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, zirvede Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Para dergisi yazarı Musa Savaş'ın sorularını cevapladı. Sayan, 5G çalışmaları kapsamında 'da üniversitelerle birlikte açık test sahası kurduklarını belirterek, "Üniversitelerimizle birlikte 5G Vadisi'nin açılışını yakında yapacağız" ifadesini kullandı. Teknolojiye ilk olarak geçmenin değil, teknolojiyi iyi kullanmanın ve teknolojide dalgayı yakalamanın önemli olduğunun altını çizen Sayan, "Biz 5G'de dalgayı yakaladık. Bu dalgayı arkamıza alarak, dünyada en yüksek oranda yerli ve milli imkanları kullanarak 5G'ye geçen ülkelerden biri olacağız" dedi.
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