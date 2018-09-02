Varlık barışı' olarak bilinen düzenleme kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer etme süreleri 6 ay uzatıldı. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançları, iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlarının vergiden istisna edilmesine yönelik süre 31 Ekim 2018'den 30 Nisan 2019'a kadar, kazançların Türkiye'ye transfer edilme tarihi ise 31 Aralık 2018'den 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldı.
Varlık barışında süre 6 ay uzadı
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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