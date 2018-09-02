Emekliye ek ödeme zammı

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 106 lira 12 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4.



NASIL DEĞİŞECEK?

Ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Konuyla ilgili talebi Türkiye Emekliler Derneği gündeme taşıdı. Derneğin Başkanı Kazım Ergün, taleplerini de "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9'a yükseltilmeli" şeklinde açıkladı. Bu talep hayata geçerse, emeklilere her ay maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i yerine yüzde 8'i, yüzde 9'u oranında ek ödeme verilecek. Halen net maaşı bin lira olan emekli 50 lira ek ödeme alırken, bu tutar 90 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olan emekliye ek ödeme olarak ayda 60 lira yerine 135 lira, maaşı 2 bin lira olana 80 lira yerine 180 lira, maaşı 2 bin 500 lira olana 100 lira yerine 225 lira ödenecek. 3 bin lira maaşlı emeklinin ek ödemesi 120 liradan 270 liraya yükselecek.



YAZIN YAYINLAYALIM



EŞİT SİSTEM GELSİN

Emeklilik kurumları 2008 yılında SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak halen eski uygulamalar devam ediyor. Bağ-Kur'lu halen daha uzun süre prim ödüyor. zamlar belirlenirken memur emeklileri ayrılıyor. Bu ayrımların bir an önce kalkmasını istiyoruz. Adil KARA



İNTİBAK ŞART

2000 yılı öncesinde intibak çıkmıştı. Bizler 2001 emeklileri olarak 1 yılla kaybettik. Oysa maaşlar arasındaki uçurum sürüyor. Bizim için de intibak çıkmalı. Semih A.