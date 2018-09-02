Gurbetçiye kamuda iş

Hükümet, yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının ekonomik, sosyal, siyasi yaşama aktif katılımını desteklemek için kamu hizmetlerini daha ileriye taşıyor. Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar için kamu hizmetlerinin önündeki engeller kaldırılacak. Yurt dışında yetişen gençlerin kamu kurumlarında istihdam edilmesi için KPSS'de yeni modüller açılacak. Lise ve üniversite düzeyinde deği0şim programlarıyla gençler Türkiye'de bir dönem geçirecek. Yurt dışındaki 100 bin genç tarih ve kültür turu kapsamında Türkiye'ye getirilecek. Gençlerin Türkiye'de staj imkanları artırılacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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