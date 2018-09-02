Fırsatçıya baskın

Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki artışı geçici dalgalanmaları bahane edip fiyatları artıran spekülatörlere yönelik 81 ilde denetim başlattı. Denetim ekipleri fiyatların aylık değişimlerini incelerken, normalin üzerindeki artışlarla ilgili işlem başlatıldı. Büyük market zincirlerine yapılan baskınlarda gramajın düşürülüp örtülü zam yapılmasından etiketlerin uygunsuz değişimine kadar birçok usulsüzlük belirlendi.
ETİKETTE FİYAT OYUNU
TAKVİM son birkaç gündür manşetlerini bu konuya ayırdı. Okurlarımızdan gelen ihbarları sayfalarımıza taşıyarak haksız ve hukuksuz zam yapan fırsatçıları tek tek yazdık.
TAKVİM'in yayınları sonrasında yönetmelik değiştirilerek kur bahanesiyle haksız zam yapanlara ağır ceza getirildi. Ancak artışlar devam edince ani baskınlar yapıldı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar'ın koordinasyonunda Ankara'da da gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren işyerleri denetlendi. Ekipler, fiyatların aylık değişimlerini inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi.
NORMALİN ÜZERİNDE
Denetimler 3 koldan gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu", "Ticari Reklam ve Haksız ticari Uygulamalar Yönetmeliği", "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında denetim yapılıyor. Aykırılık tespit edilen uygulamalara ilişkin bu mevzuatların cezai hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanıyor.
TEDBİRLER SÜRECEK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıklamıştı. Hükümet, önceki gün dövizdeki yükselişi fırsat bilip stokçuluk yapıp, ürünlerin, hizmetlerin fiyatlarını artıranlara karşı önemli bir hamle yaptı. Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle haksız zam "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" kapsamına alındı. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar olarak değerlendirilecek. Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunca gerekli denetimler yapılacak.
YERLİ ÜRÜNE BİLE ZAM!
Dolar arttı diye tamamı bize ait ürünlere zam gelmesi vatandaşı çileden çıkarttı. Su, ekmek, buğday, un, yoğurt, süt, peynir, domates, biber, salatalık... Tamamı Türkiye'de üretilen yüzlerce ürüne yüzde 70'e varan zam yapılıyor.
Markette günlük süt 2.5 lira iken 2.95 lira oldu. Aynı raftaki muhabbet kuşu yemi, 3 tane kraker 2.95 lira idi. 3.95 lira yapmışlar. 1 seneden beri o rafta duruyordu. Fatih KURT
İstanbul Pendik'teki fırınımız yuvarlak odun ekmeğini 5 liradan 7 liraya çıkardı. M.Ç.
Tekirdağ'da yaşıyorum 4.5 kilo salça 30 lira seviyesinden 52 liraya kadar çıktı. Ahmet KUZU
İstanbul Sultangazi'de ikamet ediyorum. Marketçiyim. Bayrampaşa'de toptancılar çarşısında, herkes kafasına göre zam yapıyor. Gerekenin çok üzerinde fiyat artışı yapıyorlar. Çoğu 'Elimizde ürün yok' diye mal satmıyor. Mehmet Saygı
Çağlayan'da yaşıyorum. Konfeksiyoncuyum. İplikçiler, makineciler herkes zam yapmış durumda. Mal alamıyoruz. Metin CEVİZLİ
Ordu'da yaşıyorum. Yumurtanın 15'lik paketi 6.95 liraydı, 9 liraya çıktı. 30'luk paket de 18 lira oldu. 1 ay önce helva 5.45 liraydı, 6.45 liraya çıkarmışlar. Süt 3 liraydı, 4 liraya yaklaştı. 2 ay önce 60 litre suya 22 lira vermiştim, şimdi 30 liraya çıkmış. Mehmet ÇENGEL
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ekmek 1.5 lira. Bisküvi firmaları gramajı düşürüp fiyatları artırdı. İnşaat demiri ilkbaharda 2.5 lira iken, şimdi 4 lira oldu. Yusuf KARACA
ETİKETTE FİYAT OYUNU
TAKVİM son birkaç gündür manşetlerini bu konuya ayırdı. Okurlarımızdan gelen ihbarları sayfalarımıza taşıyarak haksız ve hukuksuz zam yapan fırsatçıları tek tek yazdık.
TAKVİM'in yayınları sonrasında yönetmelik değiştirilerek kur bahanesiyle haksız zam yapanlara ağır ceza getirildi. Ancak artışlar devam edince ani baskınlar yapıldı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar'ın koordinasyonunda Ankara'da da gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren işyerleri denetlendi. Ekipler, fiyatların aylık değişimlerini inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi.
NORMALİN ÜZERİNDE
Denetimler 3 koldan gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu", "Ticari Reklam ve Haksız ticari Uygulamalar Yönetmeliği", "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında denetim yapılıyor. Aykırılık tespit edilen uygulamalara ilişkin bu mevzuatların cezai hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanıyor.
TEDBİRLER SÜRECEK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıklamıştı. Hükümet, önceki gün dövizdeki yükselişi fırsat bilip stokçuluk yapıp, ürünlerin, hizmetlerin fiyatlarını artıranlara karşı önemli bir hamle yaptı. Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle haksız zam "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" kapsamına alındı. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar olarak değerlendirilecek. Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunca gerekli denetimler yapılacak.
YERLİ ÜRÜNE BİLE ZAM!
Dolar arttı diye tamamı bize ait ürünlere zam gelmesi vatandaşı çileden çıkarttı. Su, ekmek, buğday, un, yoğurt, süt, peynir, domates, biber, salatalık... Tamamı Türkiye'de üretilen yüzlerce ürüne yüzde 70'e varan zam yapılıyor.
Markette günlük süt 2.5 lira iken 2.95 lira oldu. Aynı raftaki muhabbet kuşu yemi, 3 tane kraker 2.95 lira idi. 3.95 lira yapmışlar. 1 seneden beri o rafta duruyordu. Fatih KURT
İstanbul Pendik'teki fırınımız yuvarlak odun ekmeğini 5 liradan 7 liraya çıkardı. M.Ç.
Tekirdağ'da yaşıyorum 4.5 kilo salça 30 lira seviyesinden 52 liraya kadar çıktı. Ahmet KUZU
İstanbul Sultangazi'de ikamet ediyorum. Marketçiyim. Bayrampaşa'de toptancılar çarşısında, herkes kafasına göre zam yapıyor. Gerekenin çok üzerinde fiyat artışı yapıyorlar. Çoğu 'Elimizde ürün yok' diye mal satmıyor. Mehmet Saygı
Çağlayan'da yaşıyorum. Konfeksiyoncuyum. İplikçiler, makineciler herkes zam yapmış durumda. Mal alamıyoruz. Metin CEVİZLİ
Ordu'da yaşıyorum. Yumurtanın 15'lik paketi 6.95 liraydı, 9 liraya çıktı. 30'luk paket de 18 lira oldu. 1 ay önce helva 5.45 liraydı, 6.45 liraya çıkarmışlar. Süt 3 liraydı, 4 liraya yaklaştı. 2 ay önce 60 litre suya 22 lira vermiştim, şimdi 30 liraya çıkmış. Mehmet ÇENGEL
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ekmek 1.5 lira. Bisküvi firmaları gramajı düşürüp fiyatları artırdı. İnşaat demiri ilkbaharda 2.5 lira iken, şimdi 4 lira oldu. Yusuf KARACA
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