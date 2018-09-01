Dün piyasalar kapandıktan sonra akşam saatlerine sosyal medyada ortaya atılan "Halkbank döviz kurlarını düşürdü" iddiası nedeniyle yaşanan bilgi kirliliği ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DIŞ KAYNAKLI MANİPÜLASYON

Dünyadaki birçok banka gibi Halkbank da döviz kurları bilgisini ABD merkezli Bloomberg isimli kuruluştan alıyor. Bu nedenle gece saatlerinde yaşanan döviz kurlarındaki farklılığın kaynağı olarak Bloomberg'in adı ön plana çıkıyor. Olayın siber bir saldırı değil, tamamen dış kaynaklı bir müdahale olduğu gerçeği bu nedenle öne çıkıyor. Yaşanan bu dış kaynaklı müdahale sonucu döviz kurlarının düşük gösterilmesi olayı yaklaşık 40 dakika devam ediyor.

HEMEN BLOKE KOYULDU

Geçen bu 40 dakikalık süre zarfında toplam bankadan 3,3 milyon dolar ve 450 bin euro alım yapılıyor. Hatalı yapılan tüm işlemlere anında müdahale eden Halkbank yetkilileri işlemlere 20 dakika içerisinde bloke koyuyor ve yapılan alımları iptal ediyor. Yapılan bu müdahale sonucu bankanın ya da müşterilerin herhangi bir kar/zarar durumu bulunmuyor.

HALKBANK AÇIKLAMA YAPTI​

Halkbank dün akşam saatlerinde internet sitesindeki dolar kurunun satış fiyatının 3.72 TL seviyesine düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamada, 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hata nedeniyle dolar kurunun kısa bir süreliğine olması gerekenden farklı gözüktüğü hataya anında müdahale edildiği belirtildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız internet sitesinde, gerek bilgilendirme amaçlı gerekse alım-satıma esas olarak yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı 3. parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için, Bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve Bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, kontrol süreçleri sonrasında sistemimiz normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine tekrar açılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."





.