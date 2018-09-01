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öğretmenine ücreti

İlkokul öğretmenine ek ders ücreti
Milli Eğitim Bakanlığı, 'de ilk kez dan itibaren Türkçe ve Matematik temel kazanımlarında yetişemeyen öğrenciye ücretsiz haftada 10 saat verecek. Her öğrencinin Türkçe ve matematik kazanımları haftalık takip edilecek. Her eğitimöğretim döneminde ek derse ihtiyaç duyan öğrenciler seçilecek ve en fazla 10 kişilik sınıflarda özel ek ders alacaklar. Ek derslere giren İlkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ayrıca rehberlik hizmetleri verilerek akademik desteğin yanı sıra psikolojik motivasyon da sağlanacak. Yeni düzenleme ile ilkokulda derslere giren öğretmenlere de ek ders ücreti verilecek.

SAFURE CANTÜRK
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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