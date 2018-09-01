İlkokul öğretmenine ek ders ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez ilkokuldan itibaren Türkçe ve Matematik temel kazanımlarında yetişemeyen öğrenciye ücretsiz haftada 10 saat ek ders verecek. Her öğrencinin Türkçe ve matematik kazanımları haftalık takip edilecek. Her eğitimöğretim döneminde ek derse ihtiyaç duyan öğrenciler seçilecek ve en fazla 10 kişilik sınıflarda özel ek ders alacaklar. Ek derslere giren İlkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ayrıca rehberlik hizmetleri verilerek akademik desteğin yanı sıra psikolojik motivasyon da sağlanacak. Yeni düzenleme ile ilkokulda derslere giren öğretmenlere de ek ders ücreti verilecek.
SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK
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