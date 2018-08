Haksız zamma ağır ceza

kurundaki artışla fırsatçılar sahneye çıktı. Hemen her sektörde fırsat zam ları yağdı. Yerli ürüne ithalmiş gibi zam geldi. Maliyeti artmayan bile etiketleri değiştirdi. Konunun takipçisi olanokuyucuların yaşadıklarını sayfalarına taşıdı.'ndan da fırsatçılara karşı düzenleme geldi. Bakanlık, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması,kapsamına aldı. Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu 'nca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilecek veBöylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgilisağlanacak.da, arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiğinin ve stokçuluk yapıldığının dikkati çektiğini belirterek, "Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak, gelişmeleriPiyasanın bozulmasını engelleyici tedbirler almaya devam ediyoruz ve edeceğiz" diye konuştu. Pekcan, piyasaları her an takip ettiklerini söyledi.

YERLİ ÜRETİM FIRSATÇILIĞI

Bir su firması fiyatına 2 kat zam yapmış. Bir markanın salçasının fiyatı da aynı şekilde ikiye katlanmış. Soda da da aynı durum var. Bunlar yerli firmalar. Bu nedir? Tarık ÖZTÜRK

Çatalca'da yaşıyorum ekmek fiyatı 1.25 liradan 1.50 liraya yükseldi. Ender ALTINDALKoçarlı ilçesi 23 bin nüfuslu küçük bir ilçedir. Maalesef ekmeğe fırsattan istifade yüzde 25 zam yapıldı. İlçede giderlerin çok olmadığı bir ortamda 1 lira olan 200(!) gram ekmek 1.25 lira oldu. Ali CANBenfırın işletiyorum. Doların yükselişi uncuları zengin etti. Kur farkını bahane edip 74 liradan aldığımız unu 100-110 lira yaptılar. Fakat biz zam yapamıyoruz. Şu anda zararına çalışıyoruz. İşçilerimizin paralarını veremiyoruz. Kimse dur demeyecek mi bu firmalara. Mustafa ÇEVİKve Balıkesir 'deki 2 fabrika un çuvalının fiyatını 103 liradan 150 liraya yükseltti. Esnaf olarak çok zor durumdayız. Murat ÇOLAK'da yaşıyorum. Yağcılar, ayçiçek yağını 28-29 liradan 38-39 liraya çıkardılar. Sanki hammaddeyi dövizle alıyorlarmış gibi. Üstelik bunlar tanınmış markalar. Yumurtacılar sanki yemi ithal ediyorlarmış gibi bir koli yumurtayı 9-10 liradan 17-18 liraya çıkardılar. Bunlar da tanınmış markalar. İrfan ÖZDEMİR'da peynir ve yoğurt fiyatları marketlerde bir anda yüzde 50 arttı. 15- 16 liralık peynirler 25 liraya çıkarıldı. Peynirin hangi hammaddesi dövizle alınıyor? Suat Ç.