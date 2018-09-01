Haksız zamma ağır ceza

kurundaki artışla fırsatçılar sahneye çıktı. Hemen her sektörde fırsat zam ları yağdı. Yerli ürüne ithalmiş gibi zam geldi. Maliyeti artmayan bile etiketleri değiştirdi. Konunun takipçisi olanokuyucuların yaşadıklarını sayfalarına taşıdı.'ndan da fırsatçılara karşı düzenleme geldi. Bakanlık, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması,kapsamına aldı. Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu 'nca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilecek veBöylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgilisağlanacak.da, arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiğinin ve stokçuluk yapıldığının dikkati çektiğini belirterek, "Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak, gelişmeleriPiyasanın bozulmasını engelleyici tedbirler almaya devam ediyoruz ve edeceğiz" diye konuştu. Pekcan, piyasaları her an takip ettiklerini söyledi.

YERLİ ÜRETİM FIRSATÇILIĞI

Bir su firması fiyatına 2 kat zam yapmış. Bir markanın salçasının fiyatı da aynı şekilde ikiye katlanmış. Soda da da aynı durum var. Bunlar yerli firmalar. Bu nedir? Tarık ÖZTÜRK