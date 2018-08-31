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... da son ödeme tarihi ertelendi

... lara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, son ödeme tarihlerinin ertelendiği bildirildi

Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

tarafından lara ilişkin yapılan açıklamada, ''Bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunluk tahsilat sistemlerinde teknik arızalara neden olmuştur. Yaşanan arızanın vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59'a kadar ertelenmiştir.'' denildi.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 22:31
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