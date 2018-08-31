Merkez Bankası'ndan çok önemli hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Duyuruda, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verildi
Duyuruda, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verildi
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