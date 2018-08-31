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Merkez Bankası'ndan çok önemli hamle

'nin nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli alım-satım işlemleri yapılmasına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Merkez Bankasından çok önemli hamle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda () da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Duyuruda, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verildi

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 13:16
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