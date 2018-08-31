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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemeyen ABD'ye yanıt verdi.

Dışişlerinden ABDye çok sert S-400 mesajı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da yaptığı ve TV'lerde yer alan açıklamasında Rusya ile satın alma konusunda anlaşılan S400 füze savunma sistemleri hakkında şunları kaydetti: " ABD son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı onlardan alacaktık; acil ihtiyacımız vardı, aldık." açıklamasında bulundu.



  • 31 Ağustos 2018, Cuma 13:27
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