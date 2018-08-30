Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yeni dönemde yüksek teknolojiye dayalı, küresel ve prestijli markalar üreten, yapay zekada öncü, akıllı teknolojide lider, bilgiyi üretmede merkez olan bir ülke olması için yoğun bir mesai ile çalıştıklarını belirterek, "Ağustos itibariyle Ar-Ge merkezi sayısı 958, tasarım merkezi sayısı ise 234'e ulaştı. İstihdam edilen nitelikli personel sayısı 55 binin üzerinde. Ar-Ge merkezi sayısını bine, tasarım merkezi sayısını da 250'ye yükseltme hedefimiz var. Bunu başaracağız" dedi.
Yapay zekaya devlet desteği
Etiketler: AR-GE , Türkiye , istihdam , Yapay zeka , Mustafa Varank
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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