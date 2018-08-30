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ya devlet desteği

Yapay zekaya devlet desteği
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 'nin yeni dönemde yüksek teknolojiye dayalı, küresel ve prestijli markalar üreten, da öncü, akıllı teknolojide lider, bilgiyi üretmede merkez olan bir ülke olması için yoğun bir mesai ile çalıştıklarını belirterek, "Ağustos itibariyle Ar-Ge merkezi sayısı 958, tasarım merkezi sayısı ise 234'e ulaştı. edilen nitelikli personel sayısı 55 binin üzerinde. merkezi sayısını bine, tasarım merkezi sayısını da 250'ye yükseltme hedefimiz var. Bunu başaracağız" dedi.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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