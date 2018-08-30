Emekli olmak için hangi koşullar gerekiyor?

İlk işe başladığımda 6 ay sigortasız çalıştım, daha sonra sigorta primlerim yatmaya başladı. ihtilaf durumunda, dava açabilir miyim? 5...347522 Nolu SMS

SGK mevzuatına göre işverenin işçiyi işe başlamadan bir gün önce kuruma bildirme zorunluluğu vardır. İş sözleşmesinde işe giriş tarihi belli ise mahkemede bu delil olarak kullanılabilir.

