İlk işe başladığımda 6 ay sigortasız çalıştım, daha sonra sigorta primlerim yatmaya başladı. ihtilaf durumunda, dava açabilir miyim? 5...347522 Nolu SMS
SGK mevzuatına göre işverenin işçiyi işe başlamadan bir gün önce kuruma bildirme zorunluluğu vardır. İş sözleşmesinde işe giriş tarihi belli ise mahkemede bu delil olarak kullanılabilir.
Emekli olmak için hangi koşullar gerekiyor?
Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi bugünkü köşesinde sizden gelen soruları yanıtladı.
İlk işe başladığımda 6 ay sigortasız çalıştım, daha sonra sigorta primlerim yatmaya başladı. ihtilaf durumunda, dava açabilir miyim? 5...347522 Nolu SMS
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