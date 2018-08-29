Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Vatandaşlar yükselen altın fiyatları sebebiyle "Çeyrek altın ne kadar?" , "Gram altın ne kadar" sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte 30 Ağustos son dakika itibarıyla güncel altın fiyatları...