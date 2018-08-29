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: fiyatı ne kadar? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları

... Altın fiyatlarında hareketli zamanlar yaşanıyor. Son zamanlarda durgun günler geçiren altın fiyatları yeniden yükselişe geçti Son dakika altın fiyatlarını araştıran vatandaşların gözü kulağı piyasalarda. ne kadar? fiyatı ne kadar? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Vatandaşlar yükselen altın fiyatları sebebiyle "Çeyrek altın ne kadar?" , "Gram altın ne kadar" sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte 30 Ağustos son dakika itibarıyla güncel altın fiyatları...

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 19:52
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