Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Vatandaşlar yükselen altın fiyatları sebebiyle "Çeyrek altın ne kadar?" , "Gram altın ne kadar" sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte 30 Ağustos son dakika itibarıyla güncel altın fiyatları...
Son dakika: Çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları
Son dakika... Altın fiyatlarında hareketli zamanlar yaşanıyor. Son zamanlarda durgun günler geçiren altın fiyatları yeniden yükselişe geçti Son dakika altın fiyatlarını araştıran vatandaşların gözü kulağı piyasalarda. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları...
Etiketler: son dakika , Çeyrek altın , Gram altın , Yarım Altın , Cumhuriyet altını , ABD
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.