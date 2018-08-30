Emekliye fark geliyor

Temmuz zamlarını ve ikramiyelerini alan emeklilerin Ocak artışının da ipuçları geliyor. Enflasyon tahminleri, emekliler için 2 ayrı zam oranını ortaya koyuyor. Her 2 oran da memur emeklilerinin Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacağını gösteriyor.
2 FARKLI TAHMİN
Toplu sözleşmeye göre; memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta, yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklileri yüzde 0.37 enflasyon farkı alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 243 liraya çıkacak. Merkez'in anketinden ise, 2018 enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak zammı yüzde 3.17 enflasyon farkıyla 7.17'ye ulaşacak. En düşük aylık 2 bin 304 lira 3 kuruşa çıkacak.
YAZIN YAYINLAYALIM
TATİL İMKANI
Yazın sonuna yaklaştık ancak henüz tatil yapamadık. Emeklilere ucuz tatil imkanı için Turizm Bakanlığı'nın çalışma yaptığını duymuştuk. Ancak henüz sonuç alamadık. Uygun fiyatlarla ve taksitle tatil imkanı sağlanırsa, yılın hangi ayı olursa olsun hava değişimi imkanı elde etmiş oluruz.
Mehmet TÜKENMEZ
İNTİBAK İSTİYORUM
Belediyeden emekli olduktan sonra yüksek okulu bitirdim. 2 yıllık iktisat fakültesi lisansı aldım. İntibak yapmak istiyorum. Ben ve benim gibi arkadaşların mağduruyetinin giderilmesi için çalışma yapılmasını istiyoruz.
Behçet Yaşar YAZGAN
MAAŞIMDAN HER AY İLAÇ PARASI KESİLİYOR
SSK emeklisiyim. Yaşım nedeniyle son yıllarda sağlık masraflarım arttı. Hem belli aralıklarla doktora gidiyorum hem de sürekli kullandığım ilaçlar var. Emeklilerin maaşlarından ilaç ve hastane payı kesintisinin kaldırılmasını istiyoruz. Zaten masraflarımız çok yüksek.
Şerafettin UYSAL
İKRAMİYE ARTIŞI KURALA BAĞLANSIN
Bayram ikramiyesi yüzümüzü güldürdü. Bizim için ek gelir oldu. Ancak ödenecek tutar hep bin lira olarak kalırsa önümüzdeki yıllarda bize faydası azalacak. Her yıl enflasyon oranında ya da yeniden değerleme oranı kadar artırılması için düzenleme yapılsın.
Fahri GÖKTÜRK
FAİZSİZ BORÇ VERİLSİN
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilere avans uygulamasını başlatmasını istiyorum. Kurum bize faizsiz borç verip maaşımızdan taksitle kessin. Böylece sıkıntıya düşen rahat nefes alır. Bankadan kredi çekmek istediğimizde çok yüksek faiz ve masraflar çıkıyor. Sesimiz duyulsun.
Hülya BAĞLI
2 FARKLI TAHMİN
Toplu sözleşmeye göre; memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta, yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklileri yüzde 0.37 enflasyon farkı alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 243 liraya çıkacak. Merkez'in anketinden ise, 2018 enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak zammı yüzde 3.17 enflasyon farkıyla 7.17'ye ulaşacak. En düşük aylık 2 bin 304 lira 3 kuruşa çıkacak.
YAZIN YAYINLAYALIM
TATİL İMKANI
Yazın sonuna yaklaştık ancak henüz tatil yapamadık. Emeklilere ucuz tatil imkanı için Turizm Bakanlığı'nın çalışma yaptığını duymuştuk. Ancak henüz sonuç alamadık. Uygun fiyatlarla ve taksitle tatil imkanı sağlanırsa, yılın hangi ayı olursa olsun hava değişimi imkanı elde etmiş oluruz.
Mehmet TÜKENMEZ
İNTİBAK İSTİYORUM
Belediyeden emekli olduktan sonra yüksek okulu bitirdim. 2 yıllık iktisat fakültesi lisansı aldım. İntibak yapmak istiyorum. Ben ve benim gibi arkadaşların mağduruyetinin giderilmesi için çalışma yapılmasını istiyoruz.
Behçet Yaşar YAZGAN
MAAŞIMDAN HER AY İLAÇ PARASI KESİLİYOR
SSK emeklisiyim. Yaşım nedeniyle son yıllarda sağlık masraflarım arttı. Hem belli aralıklarla doktora gidiyorum hem de sürekli kullandığım ilaçlar var. Emeklilerin maaşlarından ilaç ve hastane payı kesintisinin kaldırılmasını istiyoruz. Zaten masraflarımız çok yüksek.
Şerafettin UYSAL
İKRAMİYE ARTIŞI KURALA BAĞLANSIN
Bayram ikramiyesi yüzümüzü güldürdü. Bizim için ek gelir oldu. Ancak ödenecek tutar hep bin lira olarak kalırsa önümüzdeki yıllarda bize faydası azalacak. Her yıl enflasyon oranında ya da yeniden değerleme oranı kadar artırılması için düzenleme yapılsın.
Fahri GÖKTÜRK
FAİZSİZ BORÇ VERİLSİN
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilere avans uygulamasını başlatmasını istiyorum. Kurum bize faizsiz borç verip maaşımızdan taksitle kessin. Böylece sıkıntıya düşen rahat nefes alır. Bankadan kredi çekmek istediğimizde çok yüksek faiz ve masraflar çıkıyor. Sesimiz duyulsun.
Hülya BAĞLI
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