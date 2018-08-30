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Son Dakika : Dolar şu anda ne kadar ? Euro ve Dolar kuru nasıl? an itibari ile dolar kuru

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşın ardından dolar kurunda dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Binlerce vatandaş dolar grafiğini izlemeye koyulurken Türkiye'de başlatılan bu ekonomik savaşa karşılık önlemler almaya başladı. Peki dolar kuru bugün nasıl? Dolar ne kadar? 30 Ağustos güncel dolar ve euro kuru...

Dolar güne nasıl başladı?
Ajan Brunson krizi nedeniyle ABD ile yaşanan krizin ardından hareketli günler geçiren dolar ve eurodaki son durum vatandaşların yine en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dolar ve Euro'da yaşanan belirsizlik nedeniyle vatandaşlar bu konuları araştırırken takvim.com.tr en güncel fiyatları sizler için yazıyor. Peki ama dolar bugün ne kadar oldu? Euro bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 07:46
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