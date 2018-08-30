Son Dakika : Dolar şu anda ne kadar ? Euro ve Dolar kuru nasıl? an itibari ile dolar kuru

Ajan Brunson krizi nedeniyle ABD ile yaşanan krizin ardından hareketli günler geçiren dolar ve eurodaki son durum vatandaşların yine en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dolar ve Euro'da yaşanan belirsizlik nedeniyle vatandaşlar bu konuları araştırırken takvim.com.tr en güncel fiyatları sizler için yazıyor. Peki ama dolar bugün ne kadar oldu? Euro bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...