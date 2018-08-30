Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yurt içinde toplam 570 bin 910 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR, yurt dışı için de iş kapısı oldu. Haziran'da bin 466, Temmuz'da bin 567 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık eden İŞKUR, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 12 bin 851 kişiyi yurt dışına işçi olarak gönderdi. Cezayir bin 704, Rusya bin 583, Suudi Arabistan bin 551, Kuveyt 942, KKTC 927, Almanya 850 ve Katar 613 kişiyle en fazla işçi gönderilen ülkeler olarak sıralandı. İŞKUR'un en fazla işçi gönderdiği ülkelerin Türk müteahhitlerinin en fazla projeyi üstlendiği ülkeler olması dikkati çekti. Yurt dışına gönderilen işçiler ağırlıklı olarak inşaat sektöründe istihdam edilirken, ikinci sırayı ise hizmetler sektörü aldı.
12 bin kişiye yurt dışında iş
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.