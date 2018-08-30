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12 bin kişiye nda iş

12 bin kişiye yurt dışında iş
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yurt içinde toplam 570 bin 910 kişinin ına aracılık eden İŞKUR, için de iş kapısı oldu. Haziran'da bin 466, Temmuz'da bin 567 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık eden , bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 12 bin 851 kişiyi yurt dışına işçi olarak gönderdi. Cezayir bin 704, bin 583, bin 551, Kuveyt 942, 927, 850 ve 613 kişiyle en fazla işçi gönderilen ülkeler olarak sıralandı. İŞKUR'un en fazla işçi gönderdiği ülkelerin Türk müteahhitlerinin en fazla projeyi üstlendiği ülkeler olması dikkati çekti. Yurt dışına gönderilen işçiler ağırlıklı olarak inşaat sektöründe istihdam edilirken, ikinci sırayı ise hizmetler sektörü aldı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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