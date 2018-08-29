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’da rekor hız

Türkakım’da rekor hız
Türkakım kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6.27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı. projesi her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşuyor. Söz konusu hatlardan biri Rus gazını 'ye transfer edecek.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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