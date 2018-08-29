Türkakım kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6.27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı. TürkAkım projesi her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşuyor. Söz konusu hatlardan biri Rus gazını Türkiye'ye transfer edecek.
Türkakım’da rekor hız
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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