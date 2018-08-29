Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Burada maaş sınırları yılda 2 kez yeniden belirleniyor. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 106 lira 12 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Maaşlar arttıkça, ödenen tutar da yükseliyor.