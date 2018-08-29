Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Burada maaş sınırları yılda 2 kez yeniden belirleniyor. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 106 lira 12 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Maaşlar arttıkça, ödenen tutar da yükseliyor.
Son dakika: Emekliye ek zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika...12.3 milyon emekliden maaşları bin 106 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilirken, oran artacak. Talepler gerçekleştiğinde ek ödeme yüzde 8-9’a çıkacak
Etiketler: AGİ , ssk , toplu sözleşmede , TOKİ , Bağ-Kur , zam , sosyal güvenlik
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.