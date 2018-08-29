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77 bin işçi aranıyor

77 bin işçi aranıyor
Türkiye İş Kurumu (), istihdamda rekorlar kırmaya devam ediyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan, 2018'de şimdiden 749 bin 727 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 77 bin 221 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. genelinde işverenler 18 bin 977 beden işçisi arıyor. Yine firmalar, 3 bin 404 temizlik görevlisi, 3 bin 279 satış danışmanı alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre, 2 bin 781 güvenlik görevlisine, 2 bin 546 garsona, bin 838 makineciye (dikiş), bin 452 reyon görevlisine ve bin 306 kasiyere ihtiyaç var.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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