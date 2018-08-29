Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamda rekorlar kırmaya devam ediyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan, 2018'de şimdiden 749 bin 727 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 77 bin 221 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. Türkiye genelinde işverenler 18 bin 977 beden işçisi arıyor. Yine firmalar, 3 bin 404 temizlik görevlisi, 3 bin 279 satış danışmanı alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre, 2 bin 781 güvenlik görevlisine, 2 bin 546 garsona, bin 838 makineciye (dikiş), bin 452 reyon görevlisine ve bin 306 kasiyere ihtiyaç var.
77 bin işçi aranıyor
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.