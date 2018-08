Dövizle kira bitiyor

ekonomiye yönelik saldırıların ardındanalmak i çin harekete geçti., çok yoğun bir çalışma başlattıklarını, AVM dükkanlarında, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını belirterek, "Bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. En kısa sürede Meclis'e gelmesi için çalışacağız. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" dedi. Albayrak, Fransa dönüşü uçakta önemli mesajlar verdi:uluslararası piyasalar açıktı. Herhangi operasyonel bir saldırı görmedik. Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile. Reflekslerinizin güçlü olması gerekiyor.süreçlerden. Süreci, Türkiye ekonomisinin, finansal mimarisinin, sisteminin değişimi ve dönüşümü için, çok daha güçlü bir yapıya kavuşması için fırsat görüyoruz.süreci daha farklı ve yeni adımları atarak yöneteceğiz. Her gün yeni bir adım. Yeni bir mimari inşa ediyoruz.ekonomisi ve finansal sistemiyle ilgili büyük bir risk görmüyoruz.. Ama önemli olan küresel sınamalara karşı eksiklerimizi gidermek.süreçte yaşanan gelişmeleri fırsat olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Eylül'de görüşmelerimiz var. Dünyanın dört bir tarafıyla, Fransa'dan Almanya 'ya, Rusya 'dan Çin'e, Katar 'dan İngiltere 'ye kadar çok geniş yelpazede görüşmelerimizi sürdürüyoruz., bazı ülkelerle anlaşmalar imzalandığını, portföy ve kaynak çeşitliliğini geliştireceklerini söyledi. Albayrak, "Bazı ülkelerle anlaşmalar imzaladık, bir kısmı devreye girecek. Katar'la ilgili bu hafta farklı girişler başladı.daha da geliştireceğiz" dedi., 6 bin 100 yabancı yatırımcının katıldığı telekonferansın dünyada yapılmış en yoğun katılımlı telekonferanslardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu iktidar elinde 5 yıllık güçlü bir yetkiyle Türkiye'yi 2023'e, 100'üncü yıla taşıyacak. Türkiye" dedi.arkadaşımız Özlem Doğaner'in sorularını cevaplandırdı.)Türkiye'ye karşı topyekun bir saldırı olmasına rağmen ters tepti. Yaşanan süreç tamamen siyasi.Dolar, küresel ve finansal sistemde artık güvenilir bir ticari enstrüman olmaktan çıkmıştır. Şimdi siz güvenilir liman diye on yıllardır dünyaya pazarladığınız bir para birimini siyasi saikle bir veya birden fazla farklı ülkeler veya farklı ekonomiler için cezalandırma aracına dönüştürüyorsunuz.​Türkiye'nin reel ekonomisi altın yumurtlayan tavuktur. Kimsenin kesmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Zarar vermeye çalışanlar da karşısında ilk beni bulacaklar.