Sahte patronlar

ABD'de yayınlanan The Washington Post gazetesi, şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Gazeteye göre; Facebook, Apple ve Amazon'un patronları şirketlerin gerçek sahipleri değil. Gazete, trilyon dolarlık şirketlerin aslında sahiplerinin gizli olduğunu iddia etti. Tişörtü ve terliğiyle Facebook'u kuran Mark Zuckerberg'in arkasında çok önemli bir işadamının olduğu Amerikan medyasında gündeme geldi.
Aynı şekilde filmlere konu olan Apple'ın da aslında Steve Jobs'a sunulan bir hediye olduğuna ancak arkasında yatan gerçeğin yeni yeni ortaya çıktığına dikkat çekildi. Çünkü Jobs ailesinin Apple'daki yetkisinin sadece yüzde 5 olması, bu iddiayı kuvvetlendiriyor.
Jeff Bezos'un büyüttüğü Amazon'un da aslında farklı bir kişinin projesi olduğu, başarı hikayesi nedeniyle seçilen kişinin Bezos olduğu iddialar arasında.
SAAT BAŞI SERVET KAZANIYORLAR
DÜNYANIN en zenginleri, her gün servetlerine servet katıyor. Zenginlerin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor. Listenin en tepesinde Jeff Bezos yer alıyor. Bezos, saatte 4.4 milyon dolar kazanıyor. İşte saatlik kazançlar:
Jack Dorsey/ Twitter'ın CEO'su: 205 bin dolar.
Bill Gates/ Microsoft'un kurucusu: 456 bin dolar.
Elon Musk/ Tesla ve SpaceX'in CEO'su: 684 bin dolar.
Larry Page/ Google'ın kurucularından: 924 bin dolar.
Mark Zuckerberg/ Facebook'un kurucusu: 1.7 milyon dolar.
Jeff Bezos/ Amazon'un kurucusu: 4.4 milyon dolar.
Aynı şekilde filmlere konu olan Apple'ın da aslında Steve Jobs'a sunulan bir hediye olduğuna ancak arkasında yatan gerçeğin yeni yeni ortaya çıktığına dikkat çekildi. Çünkü Jobs ailesinin Apple'daki yetkisinin sadece yüzde 5 olması, bu iddiayı kuvvetlendiriyor.
Jeff Bezos'un büyüttüğü Amazon'un da aslında farklı bir kişinin projesi olduğu, başarı hikayesi nedeniyle seçilen kişinin Bezos olduğu iddialar arasında.
SAAT BAŞI SERVET KAZANIYORLAR
DÜNYANIN en zenginleri, her gün servetlerine servet katıyor. Zenginlerin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor. Listenin en tepesinde Jeff Bezos yer alıyor. Bezos, saatte 4.4 milyon dolar kazanıyor. İşte saatlik kazançlar:
Jack Dorsey/ Twitter'ın CEO'su: 205 bin dolar.
Bill Gates/ Microsoft'un kurucusu: 456 bin dolar.
Elon Musk/ Tesla ve SpaceX'in CEO'su: 684 bin dolar.
Larry Page/ Google'ın kurucularından: 924 bin dolar.
Mark Zuckerberg/ Facebook'un kurucusu: 1.7 milyon dolar.
Jeff Bezos/ Amazon'un kurucusu: 4.4 milyon dolar.
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