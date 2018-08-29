Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı yeni konut kampanyası sonrası vatandaşların en çok arattığı konuların başında konut kredisi faiz oranları, güncel konut kredisi faizleri, 2018 konut kredisi faiz hesaplama, en uygun konut kredisi hangi bankada? konut kredisi faiz oranları nasıl hesaplanır? konut kredi faiz hesaplama, konut kredisi faiz oranları ne kadar? gibi konular geldi. Peki ama yeni konut kampanyasında detaylar ve konut kredisi faiz oranları ne? Konut kampanyası ve konut kredisi ile ilgili detaylar haberimizde...

BAKAN KURUM, KONUTTA YENİ KAMPANYAYI AÇIKLADI

Emlak sektörünün önde gelen kuruluş ve şirketlerini bir araya getirerek vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmaları için hayata geçirilecek olan tarihi kampanyanın tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kurum, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. 100 bin konutu kapsayan kampanyada konut fiyatları yüzde 10 indirilirken, peşinat da yüzde 10 olarak belirlendi. 120 ayda faiz yüzde 0.98 olacak. Ayrıca peşinatını döviz veya altın olarak yatıranlar, kurdaki artıştan olumsuz etkilenmeyecek, 1 yıl sonra eğer kurlar yükselmişse aradaki fark ödedikleri taksitlerden düşülecek.

Kurum'un verdiği bilgiye göre, bugün başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek konut kampanyasında banka ve kefalet olmayacak. 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme olacak. 120 ayda yüzde 0.98 vade farkı uygulanacak.



Projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.



Kurum, kampanyanın 100 bin konutu kapsadığını ve tüm inşaat firmalarının katılacağını ifade etti.



Kurum'un toplantıda örnek olarak gösterdiği ödeme tablosu:





Kurum, 300 bin liralık bir daire için ödeme planını da şöyle açıkladı:

"Örneğin 300 bin liralık bir daire indirim ile 270 bin liraya inecek. Bunun üzerinden yüzde 10 peşinat ödemesi yapılacak. 12. ayda yüzde 15'e karşılık gelen 40 bin 500 liralık ilk ara ödeme, 24. ayda ise diğer yüzde 15'lik 40 bin 500 liralık ara ödeme yapılacak. Konut fiyatının yüzde 60'ına denk gelen 162 bin liralık bölümü vadelendirilecek. Böylelikle alıcı 120 ay vade ile aylık olarak yüzde 0,98 faizle 2 bin 302 liralık ödeme gerçekleştirecek."



1 MİLYON LİRALIK DAİRE İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI:

Dairenin fiyatı: 1 milyon lira

İndirimli fiyat: 900 bin lira

Peşinat: 90 bin lira

12. ay ara ödeme: 135 bin lira

24. ay ara ödeme: 135 bin lira

Krediye esas tutar ise: 540 bin lira

Aylık taksit: 7.673 lira

Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190.724 lira

Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira

TÜM BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2018

Bankaların konut kredisi faiz oranları güncellendi. Ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 2,80 seviyesine tırmandı.

Bankaların konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı bahane gösteren bankaların konut kredisi oranları yükselmeye devam etti. En düşük konut kredisi faiz oranı veren banka İş Bankası konut kredisi paketi oldu.

En yüksek konut kredisi oranı ise yüzde 3,30 gibi rekor bir seviye sunan Odeabank konut kredisi paketi oldu. Yükselen konut kredisi faiz oranları ev satın almak isteyen dar gelirlinin hayallerinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Kamupersoneli.net sitesi olarak bankaların güncel faiz oranlarını sizler için derledik..



BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (27 AĞUSTOS 2018)

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,63

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,67

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,68

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,72

ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,95

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,96

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,15

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,17

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,20

Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,27

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,40

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,46

Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,46

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,50

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58

Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,60

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,70

Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99

HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 3,00



BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Başvurular 29 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'e kadar devam edecek. Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başladı. Dün başlayan ve 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, Kiptaş, Oyak inşaat ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor. Faizin 0.98'e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.





ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız. Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır. Örneğin; Konut Kredisi seçeneğiyle 700.000 TL'lik tutar seçtiğimizde, vadesini 65 ay ve faiz oranını da yüzde 1,23 olarak seçtiğimizde sonuçlar şu şekilde çıkmaktadır;



Taksit Tutarı: 15,70 TL

Faiz Oranı: yüzde 1,23

Yıllık Maliyet Oranı: yüzde 279.4985

Siz de alacağınız konut kredisine ilişkin bilgileri bu sayfada girerek sorgulama yapabilir ve konut kredisi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz



KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



KREDİ ALABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.



Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

Konut kredisi nedir? Konut kredisi faiz oranları 2018 en uygun banka hangileri? Tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi açıklandı mı? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları kaç? Ev almak isteyenler için konu kredisi faizleri nasıl? Konut kredisi faiz oranları nasıl hesaplanıyor? soruların yanıtları araştırılırken beklenen son dakika açıklaması geldi. Bankaların konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı bahane gösteren bankaların konut kredisi oranları yükselmeye devam etti. Ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 2,80 seviyesine tırmandı. Vatandaşların merakla beklediği konut fırsatı başlıyor. Dövize ve altına endekslenen peşinat ile tüketicinin riski sıfıra düşürülüyor. Buna ek olarak alıcıya 6 ay içerisinde peşin öderse yüzde 35, 12 ay içerisinde peşin öderse ise yüzde 25 indirim sağlanıyor. Kur saldırısıyla satışları dibe vuran inşaat sektörü, eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya imza atıyor. Ellerindeki stokları eritmek için tarihi bir kampanya başlatan sektör, tüketiciye 'Döviz alma, konut al' diyecek. Dün Emlak Konut GYO'nun Ataşehir'deki genel merkezinde yapılan kampanya toplantısının detaylarına SABAH ulaştı. Yüzlerce firmanın dahil olacağı kampanyada konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirilecek. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekilecek. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise vatandaşın döviz veya altından gayrimenkule yönlendirilmesi. Peşinat tutarının döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda o günün Merkez Bankası kuru dikkate alınacak. İşte Konut kredisi faiz oranları 2018 en uygun banka listesi