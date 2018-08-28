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  1. Dünya alarmda Türkiye uyardı! Savaşın ayak sesleri

s'ten skandal kararı

'ın emrinin ardından ekonomik tetikçiler yine iş başında! 'nin Türk Lirasına yönelik saldırıyı bertaraf etmesinin ardından Kredi derecelendirme kuruluşu sten sıyla ilgili skandal açıklama geldi.

Moodysten skandal Türkiye kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s, aralarında sının da bulundğu 20 finans kuruluşunun notunu indirdi.

Moody's, 17 Ağustos'ta açıkladığı kararda ise, 'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürmüş ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

TRUMP'IN EMRİYLE HAREKETE GEÇTİLER
Sözde bağımsız kuruluşlar 'ın emriyle harekete geçerek, Türkiye'ye sistematik bir biçimde ekonomik saldırılara imza atıyorlar. Son olarak Donald Trump, Ajan Brunson'u bahane ederek Türkiye'yi işaret etmiş, tehditkar bir tavırla "ne olacağını göreceğiz" demişti...

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 20:13
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