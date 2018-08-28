Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında 18 Türk bankasının da bulundğu 20 finans kuruluşunun notunu indirdi.
Moody's, 17 Ağustos'ta açıkladığı kararda ise, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürmüş ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.
TRUMP'IN EMRİYLE HAREKETE GEÇTİLER
Sözde bağımsız kuruluşlar Trump'ın emriyle harekete geçerek, Türkiye'ye sistematik bir biçimde ekonomik saldırılara imza atıyorlar. Son olarak Donald Trump, Ajan Brunson'u bahane ederek Türkiye'yi işaret etmiş, tehditkar bir tavırla "ne olacağını göreceğiz" demişti...
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