Vakıfbank, yıl sonu nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen KOBİ'lere 4 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. 3 Eylül- 31 Aralık 2018'de geçerli olacak 'Şimdi Al, 2019'da Öde' kampanyası kapsamında KOBİ'ler, 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Kredinin ödemeleri 2019'da başlayacak ve geri ödemeleri aylık ya da 3 ayda bir eşit taksitli olarak planlanabilecek. VakıfBank müşterisi olmayan firmalar da bu fırsattan yararlanabilecek.
KOBİ’lere özel kredi geldi
Etiketler: KOBİ
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.