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’lere özel kredi geldi

KOBİ’lere özel kredi geldi
Vakıfbank, yıl sonu nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen KOBİ'lere 4 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. 3 Eylül- 31 Aralık 2018'de geçerli olacak 'Şimdi Al, 2019'da Öde' kampanyası kapsamında 'ler, 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Kredinin ödemeleri 2019'da başlayacak ve geri ödemeleri aylık ya da 3 ayda bir eşit taksitli olarak planlanabilecek. VakıfBank müşterisi olmayan firmalar da bu fırsattan yararlanabilecek.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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