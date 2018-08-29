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’ya swap pazarı geliyor

Borsa’ya swap pazarı geliyor
Borsa İstanbul AŞ, swap pazarının başta bankalar olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde da kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır. İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan SWAP pazarı ile birlikte, Borsa Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir" denildi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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