Borsa İstanbul AŞ, swap pazarının başta bankalar olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsada kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır. İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan SWAP pazarı ile birlikte, Borsa İstanbul Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir" denildi.
Borsa’ya swap pazarı geliyor
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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