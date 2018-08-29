Kamuya borcu olanlara getirilen yapılandırma imkanında başvuru süresi sona erdi. Şimdi sıra ödeme sürecine geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcunu yapılandıranların ilk taksit ödemelerini 31 Ağustos'a kadar yapması gerekiyor. Peşin ödemeyi tercih edenlerin de hesaplanan tutarı 31 Ağustos tarihine kadar yapması gerekiyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler, isterlerse 31 Ağustos'a kadar peşin tutarın tamamını kapatabilecek. Bu arada daha önceki yapılandırmalardan yararlananlara da indirim müjdesi geldi. Yapılandırması 18 Mayıs itibariyle devam edenlerin kalan taksitlerinin tamamını, 31 Ağustos'a kadar ödemesi halinde, TÜFE farkının yüzde 90'ı alınmayacak.
Borçluya indirim müjdesi
Etiketler: sosyal güvenlik , 31 AĞUSTOS , borç
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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