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Bedellide ilk sevk açıklandı

Bedellide ilk sevk açıklandı
Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Müracaat sürecini tamamlamış hizmetine tabi yükümlülerden, üç celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek. Bedelliye başvuranlara üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecek.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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