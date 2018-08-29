Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, üç celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek. Bedelliye başvuranlara üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecek.
Bedellide ilk sevk açıklandı
Etiketler: Bedelli askerlik
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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