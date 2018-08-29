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’ten 30 bin TL ödül

BİP’ten 30 bin TL ödül
Yerli mobil canlı yarışma programı Hadi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı BiP özel yayınında, şimdiye kadarki en yüksek ödül olan 30 bin lira dağıtılacak. Bu ödül 10'ar saniyelik süreler içinde sorulan 12 soruyu doğru yanıtlayanlar arasında paylaşılacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'in keşfet kategorisi altında yer alan Hadi Bilgi Yarışması kanalını takip eden kullanıcılar, yarışmaya bir adım önde başlayacak.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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