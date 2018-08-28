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Son dakika: Altında son durum ne? bugün ne kadar? 28 Ağustos Salı

Tatilin bitmesi ve piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar yeniden nı aramaya başladı. Güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteten vatandaşlar ne kadar? çeyrek ? gibi aramalar yapıyor. Peki ama altın fiyatlarında son durum ne? İşte 28 Ağustos 2018 Salı altın fiyatları...

Altında son durum ne?

Piyasalar yeniden açıldı vatandaşlar altın fiyatlarını aratmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte yeniden hareketlenen piyasalarda vatandaşlar dolar ve euronun durumu kadar altındaki gelişmeleri de merak ediyor. Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler güncel altın fiyatlarını yakından takip ederken; altın ne kadar? çeyrek altın kaç para? gibi sorulara cevap arıyor. İşte 28 Ağustos 2018 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 08:17
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