Piyasalar yeniden açıldı vatandaşlar altın fiyatlarını aratmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte yeniden hareketlenen piyasalarda vatandaşlar dolar ve euronun durumu kadar altındaki gelişmeleri de merak ediyor. Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler güncel altın fiyatlarını yakından takip ederken; altın ne kadar? çeyrek altın kaç para? gibi sorulara cevap arıyor. İşte 28 Ağustos 2018 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?