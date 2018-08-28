9 günlük tatil turizm sektörüne cansuyu oldu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler; Ege ve Akdeniz'de sahilleri, Karadeniz'de ise yaylaları doldurdu.

Turizm sektöründe büyük bir hareketliliğe neden olan 9 günlük tatilin ekonomiye olumlu yönde yansıması da oldukça mutlu etti.

9 GÜNDE 9 MİLYAR LİRA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 9 milyon yerli turistin, 9 günlük bayram tatili sırasında ekonomiye 9 milyar lira bıraktığını açıkladı.

YURT DIŞINA GİTMEK YERİNE...

İşler, "Bayram süresi içinde 9 milyon vatandaşımız ekonomiye 9 milyar lira katkı yaptı. Dövizin arttığı bu dönemde vatandaşlarımız, son dakikada yurt dışına gitmek yerine yurt içinde tatil yapmayı tercih etti. Özellikle bayram süresince Ege sahilleri yerli turistten büyük talep gördü.

TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Bodrum ve Marmaris'te turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Çeşme ve Fethiye'de 1 milyon 200 bin civarında yerli turist vardı. Ayvalık, Asos, Foça, Dikili, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Özdere, Pamucak, Kuşadası, Didim'e de talep patlaması yaşandı.

ESNAF DA ÇİFTÇİ DE YARARLANDI

Sadece oteller dolmadı, esnaf da çiftçi de bu bereketten yararlandı. Ege, yerli turistin ağırlıklı olarak tercih ettiği bölge oldu. Akşamları klimatik atmosferi, otel dışı yaşamıyla her keseye uygun tatil mümkün olduğundan; pansiyonundan iki odalı butik oteline, beş yıldızlı lüks oteline kadar Ege sahilleri doldu taştı." diye konuştu.



